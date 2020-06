Food-Design: Mini mundet

Muffins und Cupcakes waren gestern – jetzt hat der Food-Trend zum kulinarischen Kleinformat auch einen Klassiker der heimischen Mehlspeisküche erreicht. Statt auf einen Gugelhupf lädt man neuerdings zum Gugelhüpfchen, Gugl oder auf eine Kuchenpraline. Manche erheben die Miniaturbäckerei gar zu einer eigenen Kunstform. Die Ernährungswissenschaftlerin Hanni Rützler sieht in der Reduktion einen Gegentrend zur XXL-Gesellschaft. "Langsam lernen wir, mit dem Überfluss besser umzugehen. Wenn man bewusst genießt, wird weniger oft mehr."

Der Trend zur kulinarischen Miniatur ist seit einigen Jahren bemerkbar und für Rützler – abseits von gesellschaftlichen Veränderungen in Richtung Single-Haushalte und Kleinfamilien – so etwas wie eine positive Schulung der Konsumenten. "Da geht es um ganz wichtige Genusserfahrungen. Durch die Kleinheit inszeniert man nicht Üppigkeit sondern bewussten Genuss." Dass es jetzt den guten, alten Gugelhupf trifft, überrascht sie nicht. "Er ist traditionell und in diesem Sinne so altbacken, dass ihn jeder kennt."