Wenn es um Steak geht, kann man's mehr oder weniger richtig machen. Und die Familie Grossauer – sie besitzt acht Lokale in Graz, eröffnete im dortigen Landhaus voriges Jahr ihr erstes El Gaucho, bald darauf im Badener Josefsbad das zweite – macht wirklich sehr viel richtig. Davon kann man sich seit voriger Woche nun auch in Wien, im Erdgeschoß des Designkaufhauses „stilwerk“, überzeugen, wo das frühere „Neni im Zweiten“ zum Steakhouse umgestaltet wurde: Ein bisschen Leder, ein bisschen Kuh-Fell, die Küche wurde geöffnet und ein riesiger gläserner Weinschrank installiert. Der wesentliche Punkt aber ist die jahrzehntelange Erfahrung eines argentinischen Steakmeisters, der die Grossauers in Sachen Steak berät, ihnen die Quellen für bestes Fleisch verriet und das Gaucho-Personal schult. Die Präsentation der einzelnen Stücke in einer tragbaren Vitrine ist beachtlich, die Qualität des Gebratenen tatsächlich erstklassig. Und solche Details wie perfekte Pommes frites, drei verschiedene Pfeffersorten oder hausgemachte Saucen stören auch nicht wirklich. Was sonst noch auf der Karte steht, etwa gebratener Octopus auf Blutwurst-Carpaccio mit würzig-knusprigen Blunzen-Wantans (13 €), ist tadellos, beim perfekt medium getroffenen 300-Gramm-Rumpsteak weiß man aber, worum's hier wirklich geht (23 €). Interessant auch der argentinische „Churrasco“-Schnitt und die fallweise angebotenen, wirklich großen Trümmer vom heimischen Dry Aged Beef.