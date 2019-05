Gin-Festival tourt durch Österreich

111 Gins und zahlreiche Foodtrucks locken im Juni an den Donaukanal. Der bekannte Tonic-Hersteller Fever-Tree und die Veranstalter des "Street Food Market Austria" laden in einen künstlich angelegten Garten an den Wiener Donaukanal. Die Veranstalter präsentieren neben dem klassischen, preisgekrönten Indian Tonic aromatisierte Varianten mit Angosturarinde oder mit Früchten und Kräutern der Mittelmeerküsten.

Die Bezahlung der Tonic- und Gin-Kostproben erfolgt mittels Verkostungs-Jetons, die man vor Ort käuflich erwerben kann. Foodtrucks sorgen mit mehr als 100 Snacks für das kulinarische Wohl. Abgerundet wird das Programm durch Live-Konzerte und DJs.