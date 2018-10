Fermentation: Die Kunst, Lebensmittel haltbar zu machen

Jeder kennt das: Da hat man die Großpackung Paprika gekauft, aber eigentlich braucht man nur zwei. Die restlichen drei Prachtkerle fristen ein tristes Dasein in der Gemüselade, oft bis sie vergammeln. Ingrid Palmetshofer hat da einen besseren Vorschlag: „Machen Sie daraus einen frischen Paprika-Relish mittels Fermentation.“ Das klingt köstlich, aber auch kompliziert, denkt sich der Laie. Doch er irrt. Denn eigentlich braucht man für die pikante Würzsoße nur das Gemüse, Salz, Wasser, ein passendes Gefäß – und etwas Geduld. Palmetshofer beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit dem Thema und es ist mittlerweile zu einer Leidenschaft geworden. Die jahrtausendealte Konservierungsmethode ist zwar durch die Erfindung von Kühl- und Gefrierschränken in den vergangenen Jahrzehnten etwas aus der Mode gekommen, aber das ändert sich gerade. Denn mit dem wachsenden Bewusstsein für gesunde Ernährung, für Ökologie und durch die Do-it-yourself-Bewegung feiert das „Selber-Einlegen von Gemüse“ ein verdientes Revival. „Vor allem die Lakto-Fermentation boomt, denn die kann jeder zu Hause machen“, so Palmetshofer. Sie gibt ihr Wissen auch in Workshops weiter. Dort lernt man, dass Fermentieren keine Hexerei ist, sondern ein natürlicher Prozess, der eine tolle Möglichkeit darstellt, Gemüse zu verarbeiten.