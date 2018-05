Falstaff: Das sind die besten Heurigen Österreichs

Vom Aussterben der Heurigen kann keine Rede sein, wenn man sich die abgegebenen Stimmen für den aktuellen Heurigen-Guide von Falstaff (7,50 Euro im gut sortierten Buchhandel) ansieht: Mehr als 25.000 Votings zu mehr als 1500 Heurigen hat die Falstaff-Redaktion heuer erhalten – bewertet wurden die Kategorien Essen, Wein, Ambiente und Service.

Der österreichische Gesamtsieg geht auch in diesem Jahr wieder nach Niederösterreich: Die Weinbeisserei Hager, die mit 98 Punkten die bisherige – und alleinige – Höchstwertung in vier Erscheinungsjahren des Guides erhält. Die Brüder Hermann und Matthias Hager betreiben ihren modernen Heurigen auf einer Anhöhe im Kamptal und setzen zum Beispiel auf Spezialitäten vom Bio-Freiland-Turopolje-Schwein aus eigener Haltung.

Ein sehr prominenter Heuriger darf sich heuer über den Sieg in der Kategorie Ambiente freuen: die Buschenschank Wieninger am Nußberg. In der letzten Ausgabe des Führers konnte die Buschenschank nämlich wegen eines Brandes erst gar nicht bewertet werden. Den Wiener Landessieg holt sich mit 96 Punkten der Heurige Edlmoser: Laut der Bewertungen bietet das alte Winzerhaus aus dem Jahr 1629 Klassiker, Top-Weine und bestes Service.

Eine Auflistung der 450 Besten findet sich im Heurigen- & Buschenschankguide, eine Listung aller 1100 bewerteten ist auf der Website und in der Heurigen-App zu finden.

Die Top 3 in Österreich

Weinbeisserei Hager, 3562 Mollands, Niederösterreich, 98 Punkte, Mai, Juni, September und Oktober: Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, Samstag, Sonntag und feiertags ab 12 Uhr

Pulker’s Heuriger, 3602 Rührsdorf, Niederösterreich, 97 Punkte, bis 4. November, Montag bis Freitag ab 14 Uhr, Samstag, Sonntag und feiertags ab 12 Uhr

Weingut Krispel – Gutsheuriger, 8345 Straden, Steiermark, 97 Punkte, 2. Mai bis 31. Oktober 2018, Dienstag bis Samstag ab 15 Uhr

Die Top 3 in Wien