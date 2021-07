Selbstversorger: Ich esse nur Gemüse aus meinem Garten

KURIER: Wie lange leben Sie schon als Selbstversorger und gab es eine Initialzündung? Michael Hartl: Seit sechs Jahren, aber es gab keine Initialzündung. Es waren zwei unterschiedliche Beweggründe, was mein Herz und mein Kopf wollten. Meine damalige Lebensgefährtin Lisa war Aktivistin für Tierrechte und Umweltschutz. Für uns stellte sich das Leben nach unseren Werten als Wahl zwischen Pest und Cholera dar: Wenn Du saisonale Produkte kaufen willst, kommen diese aus Spanien und wurden von schlecht bezahlten Erntehelfern geerntet. Oder Du kaufst regionale Produkte aus konventioneller Landwirtschaft. Als wir diese Zusammenhänge erkannten, wollten wir Verantwortung übernehmen und da gab es nur einen Schluss: selber anbauen. Mein Herz wollte in der Natur sein, ich liebe es, draußen zu arbeiten.

Aussteiger, Hippie, Landwirt, Selbstversorger – mit Schubladisieren kommt man bei Michael Hartl nicht weiter. Seit sechs Jahren versucht der 34-jährige Veganer, autonom vom Lebensmittelhandel zu leben. Im Interview mit dem KURIER erzählt er, dass er vor wenigen Monaten auf ein Landgut in die Toskana gezogen ist und kommendes Jahr mit dem Getreide-Anbau beginnen will. Diesen Herbst wird der Blogger als Jury-Mitglied für den AMA Food Blog Award die besten deutschsprachigen Food-Blogs auszeichnen.

Lisa lebt imSüd-Burgenland. Ich lebe derzeit in derToskana, wo andere sonst ihren Urlaub machen. Hier habe ich mein eigenes Quellwasser und muss mich ganz anderen Herausforderungen stellen. Die Saison dauert hier länger, das Grundstück liegt in einem Naturschutzgebiet. Derzeit baue ich unter anderem Bohnen, Paradeiser, Mais, Salate, Pastinaken, Karotten, Kohl, Linsen, Feigen, Oliven, Äpfel und Birnen an.

Bauen Sie auch Getreide an? Nein, noch nicht, aber ich möchte nächstes Jahr damit starten. Als Selbstversorger kann man nicht beliebig viele Anfangsschritte setzen: Für jedes neue Gebiet muss ich mir zuerst das Wissen aneignen, dann brauche ich die nötige Infrastruktur, und wenn nötig das Wissen, wie ich Maschinen betätige. Jeder neuer Bereich erfordert in der Anfangsphase viel Arbeit.

Lebensmittel kaufe ich sehr selten: Es kommt stark darauf an, in welcher Region ich mich gerade befinde. Wenn ich Vorträge halte, nehme ich Vorräte für ein bis 1,5 Tage mit. Während der Hitze oder bei längeren Reisen, ist das natürlich nicht möglich. Ich kaufe vor allem Artikel wie Toilettenpapier, Kleidung oder Zahnpasta. Zwar gibt es auch auf meinem Blog eine Anleitung, wie man Zahnpasta selber herstellen kann, aber würde ich wirklich versuchen, alle Produkte selber herzustellen, müsste ich sehr viel Zeit und Energie investieren. Und am Ende würden die Ersatz-Produkte meinem Anspruch nicht genügen.