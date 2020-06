Europas beste Restaurants gekürt

Gault Millau, Falstaff, A la Carte, World's 50 Best Restaurant und nun Opinionated About Dining – auch kleinere Guide-Herausgeber wollen sich mit Ranglisten im lukrativen Geschäft der Gastronomie behaupten. Am Montag veröffentlichte OAD seine jährliche Liste mit den besten 100 europäischen Restaurants 2013.

Das beste Restaurant ist das Quique Dacosta im panischen Denia. Dicht gefolgt vom dänischen Noma in Kopenhagen. An dritter und vierter Stelle haben sich französische Restaurants platziert – in Summe ist Frankreich mit 37 Restaurants vertreten. Auch Österreich findet sich unter der Liste: An 43. Stelle steht das Steirereck, das heuer bereits unten die Top10 der weltbesten gereiht wurde.