Ess-Tour: Wenn einem Wien spanisch vorkommt

Auf der Suche nach hitzetauglicher Küche wird man in der Wiener Lokal-Vielfalt rasch fündig: Die spanische Tapas-Tradition mit kleinen Häppchen statt einem einzigen Gericht passt perfekt für diese Sommerabende, an denen die Temperaturen erst zu einer späteren Uhrzeit angenehm werden. Dazu kommt das lockere Sich-Durchkosten nach Gusto.

Im Paco am Beginn der Nußdorfer Straße im neunten Bezirk lässt sich das fein umsetzen. Die lange Theke erinnert an Tapas-Bars im Urlaub, wo man leger an der Theke sitzend isst. Sie zieht sich durchs gesamte Lokal und man schaut den Köchen in der offenen Küche direkt auf die Finger.