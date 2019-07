Ess-Tour: Unter alten Bäumen der Hitze trotzen

Es gibt diese Orte, die man fix mit bestimmten Situationen oder Gemütszuständen verbindet. Das Cafe Rüdigerhof zählt definitiv zu den Sommer-und-Gastgarten-Locations. Vor allem aber dann, wenn es über Tage hinweg so richtig heiß ist, man sich so wenig wie möglich bewegen will und innerstädtisch im Grünen sitzen will.

Es gab Jahre, wo „der Rüdigerhof“ deswegen erst ab Mitte Juli ins Bewusstsein rückte – und man sich jedes Mal dachte: Eigentlich schad’, dass ich heuer nicht schon längst da war. Aber wenn aktuelle Hitzewellen förmlich nach dem Rüdigerhof schreien, gemma halt jetzt schon hin.

Fast unerreichter Gastgarten

Was ihn so unschlagbar macht, ist der terrassenartig angelegte Garten mit den hohen, alten Bäumen. Sitzt man hier, mit Blick auf die Jugendstilfassade, scheint es keinen besseren Platz zu geben. Und, wie man so schön sagt: „A saure Wurscht geht immer.“ Auf der Speisekarte des Rüdigerhofs geht außer Knacker mit Salat und Zwiebelringen (6,40 €) in Sachen Hausmannskost noch einiges mehr. Ohne Schnickschnack und man weiß, was man zu erwarten hat.