Ess-Tour: Flüssige Nahrung, die satt macht

Im hellen Bio-Waldviertler Brot kommt die säuerliche Note des Sauerteigs wunderbar hervor, mit der weichen Krume lassen sich auch noch die letzten Reste des Tageseintopfs auftunken. Das Bio-Vollkorn-Brot ist nicht nur dunkler, sondern auch würziger durch klassische Gewürze wie Kümmel oder Anis. Die leicht süßliche Note durch gemälzte Dinkelkörner liefert dazu einen idealen Kontrast. Fazit: Die Suppenbars liefern schnelles, leichtes und vor allem selbst gekochtes Essen. Der einzige Nachteil: Die Lokale schließen viel zu früh.

Info: Suppenbar, Alser Str. 21 (8., 11 bis 16 Uhr), Invalidenstr. 13 (3., 11 bis 16 Uhr), Universitätsring 1 (1., 10 bis 14.30 Uhr; im Hof 8, neben Audimax), Operng. 23 (4., 11 bis 14.30 Uhr) www.suppenbar.at

Brot von BROTocnic ist unter anderem auf einigen Märkten (z. B. am Kutschkermarkt) und in Genussläden in Wien erhältlich. Eine Liste aller Standorte finden Sie hier. Ab Hof in der Backstube in Burgwiesen im Waldviertel oder im Brotladen in Vitis.