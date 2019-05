Ess-Tour: Fisch & Chips auf österreichisch

Wir verlebten zuletzt die englischen Wochen: Brexit und ein Baby namens Archie. Wen wundert’s, dass man bei so viel Great Britain mal wieder Lust auf den englischen Nationalsnack „Fish and Chips“ bekommt. In manchen Pubs der Stadt kann er ja durchaus so gut wie auf der Insel schmecken.

Keine Kost

Leichte Kost ist der gebackene Kabeljau samt Pommes frites nun aber nicht gerade. Und bürotauglich auch nicht wirklich. Wie wär’s, den englischen Klassiker ein wenig österreichischer zu machen? Augenzwinkernd mit Brexit & Co. zu spielen und dabei gleich die britischen Punk-Ikonen wie The Sex Pistols und The Clash mitzunehmen? Denn dafür steht UK schließlich auch.