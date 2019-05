Ess-Tour: Ein Chinese, der keine Milde walten lässt

An China-Restaurants herrscht in der Stadt kein Mangel, die unterschiedlichen Regionalküchen wurden aber vernachlässigt, etwa jene Sichuans. In den erweiterten Naschmarkt-Kosmos passt so ein Lokal besonders gut – und so fügt sich das Shu Restaurant in die Operngasse 28 wunderbar in die Gegend.

Das Lokal selbst erinnert noch an das hippe „Radlager“: Die weiß getäfelte Bar und die netten Fensternischen mit den kleinen Tischen blieben. Naturgemäß fehlen die Vintage-Fahrräder, die die Atmosphäre aufgemotzt haben. Ihnen sind geflochtene Lampenschirme gewichen, die nur ein bisschen China-Flair verströmen.

Unbedingt scharf

Was das Essen betrifft, sollte man sich auf viel Schärfe einstellen. Denn nicht nur der typische Szechuanpfeffer mit seiner frischen Schärfe, die leicht betäubend wirkt, ist eine wichtige Zutat. In Sichuan kocht man auch richtig gern mit vielen Chilischoten und Chiliöl. Das merkt man etwa beim „ Mao Cai Steampot“ (25,80 €), der ab zwei Personen serviert wird. Die scharfe Brühe enthält u. a. Rindfleisch, Lotuswurzel, Karfiol und Koriander. Ein Tipp: Viel Reis zu essen hilft, eventuell ordert man noch eine zusätzliche Portion.