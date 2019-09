Ess-Tour: Böhmische Knödel mit Sauerkraut

Wenn man gerade einige Tage im östlichen Nachbarland weilte, ist der Magen schön auf die tschechische Küche eingestellt und schreit nach einem Da capo. Was in Wien nicht schwer ist. Die traditionellen Schmankerl schmecken in ausgewiesen böhmisch kochenden Lokalen aber noch besser.

Das kleine Restaurant Zu den drei Buchteln verströmt dazu den Charme einer Mahlzeit bei einer entfernten Verwandten, die alles selber macht. Hier kocht und serviert Chefin Elfriede Schachinger persönlich; die dem Ein-Frau-Betrieb geschuldeten Wartezeiten wirken so gesehen familiär. Und mit einem Krügel des tschechischen Biers Velkopopovický Kozel (3,50 €) geht das schon.

Gemischte Knödel

Die Karte umfasst böhmische Klassiker und auch wenn sie übersichtlich ist, fällt die Wahl zwischen Krautfleckerln (9,90 €), gefüllten Krautnudeln mit Bröseln und Speck (9,90 €) und eben Buchteln (6,90 €) schwer. Mit dem Klassiker Gemischte Knödel mit süßem oder saurem Kraut (10,90 €) ist man aber immer gut bedient. Die vier Knödel aus solidem Erdäpfelteig enthalten je zwei Mal knusprige Grammeln und fein faschiertes, würziges Geselchtes. Beide kommen in der neutralen Hülle hervorragend zur Geltung. Gebettet sind sie auf eine große Portion Kraut, das erfreulicherweise nicht im eigenen Saft schwimmt.

Süßes Böhmen

Die süße Variante schmeckt natürlich noch immer sauer genug, aber wesentlich milder als klassisches Sauerkraut. Den wirklich süßen Seiten der böhmischen Küche sollte man sich ebenfalls unbedingt widmen. Mit einer Dessertvariation (8,90 €) lässt sich fast die ganze Bandbreite (außer Buchteln) probieren: Akkurat angeordnete Mohnnudeln, ein Powidltascherl, eine frisch-luftig gebackene Liwanze mit Powidl und einen Marillenknödel.