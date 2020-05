So schmeckt der Song Contest

Alle reden von der Musik und welche Nation die besten Chancen hat, den diesjährigen Sieg beim Song Contest zu erringen - doch was essen all die Musiker, ihre Crews, Gäste, Techniker und Journalisten aus 40 Nationen? Zwei Wochen vor dem Spektakel wurde das Geheimnis nun gelüftet und Österreich will sich auch am Buffet als guter Gastgeber präsentieren.