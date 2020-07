Die Food-Trends für 2015

Nudeln als Vorspeise fanden die Österreicher anno 1995 vor allem in der Nudelsuppe gut. Und auf dem Hauptspeisenteller fanden Teigwaren lediglich als Beilage zu Fleischgerichten Platz. "Als Hauptspeise wurden Teigwaren bei unserer damaligen Studie kaum genannt", erinnert sich die Food-Trend-Expertin Hanni Rützler . 20 Jahre später habe sich das Verhältnis praktisch umgekehrt: Pasta in allen nur erdenklichen Variationen zählen zu den beliebtesten Speisen der Österreicher – und führt die Rankings von Gerichten und Rezeptsammlungen an.

Das heißt: Was in zehn bis 15 Jahren selbstverständlich sein wird, nimmt schon heute seinen Anfang. "Trends und neue Entwicklungen zeigen Bedürfnisse und Sehnsüchte auf." Der Burger aus dem Labor und Insekten als Fleischersatz gehören in den nächsten Jahren definitiv nicht dazu, prophezeit Rützler im soeben erschienenen "Food Report 2015" des Zukunftsinstituts . "Der Ekel-Faktor ist noch viel zu hoch." Denn Food-Trends sind immer auch kulturell geprägt.

DIY Food: Das Motto "do it yourself" ist auf dem Vormarsch. Für Hanni Rützler stellt er die "reinste Form der Individualisierung" dar. Aus jahrhundertelanger Notwendigkeit wird ein Luxus, den man sich gönnt. Dazu kommt, dass das Label "hausgemacht" nicht nur reine Inhaltsstoffe vermittelt. Man kann sich dadurch auch als "Macher" zeigen, der alte Kulturtechniken beherrscht. Rützler glaubt, dass dadurch auch der Lebensmittelmarkt verändert wird.