Erdäpfel und kein Schmarrn

Erdäpfel – das Urgemüse. Vielfältig einsetzbar wie nur wenig, dennoch in Österreichs Gastronomie meistens nur in Form von Fritten, Schmarren oder Püree anzutreffen – oft genug leider auch aus dem Packerl. Erdäpfel werden oft als Kalorienbringer verteufelt, zu Unrecht, denn auf die Zubereitung kommt es an. Der französische Jahrhundertkoch Joel Robuchon widmete der Knolle ein eigenes, dickes Kochbuch.