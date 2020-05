Eis-Trends: Grünkohl am Stiel

Die Herstellung von Speiseeis war vermutlich schon im alten China vor 3000 Jahren bekannt und auch die Römer genossen gerne eisgekühlte Speisen und Getränke. Lange Zeit wurde ausschließlich Schnee zur Kühlung verwendet. Erst die Entdeckung, dass Salz die Temperatur von angetautem Schnee oder Eis absenkt, ermöglichte die Herstellung von Eiscreme. Das war bereits im 13. Jahrhundert in der arabischen Welt bekannt und kam nach Italien, wo Rezepte von Eis-Speisen aus gefrorenen Früchten aus dem 17. Jahrhundert datieren.

Doch bis zur Erfindung der Eismaschine Mitte des 19. Jahrhunderts war die Eisherstellung mühsam und gelang nur in kleinen Mengen. Im Grunde basiert die heutige Eisherstellung auf den selben Prinzipien. Beim Einfrieren entstehen Eiskristalle. Durch stetiges Umrühren der Masse bleiben sie klein und sorgen mit den in der Mischung eingeschlossenen Luftbläschen für die Cremigkeit des Eises. Bei Silvio Molin-Pradel, in dessen Wiener Eissalon am Schwedenplatz täglich rund 140 Sorten angeboten werden, läuft der Herstellungsprozess naturgemäß anders ab, als mit einer kleinen Eismaschine zu Hause. Zuerst werden die Hauptzutaten im Kochkessel auf 85°C erhitzt. Dabei werden unnötige Bakterien ausgeschaltet. Danach kommt die Masse in den Homogenisator, was Molin Pradel so beschreibt: „Dort werden die Eismoleküle in die richtige Reihenfolge gebracht und verkleinert.“ Die Erfindung dieses Verfahrens im Jahr 1899 hatte die Qualität von Eisprodukten stark verbessert. Heute wird bei Molin-Pradel vor der richtigen Frierphase wird die Masse auf 4 Grad Celsius abgekühlt und je nach Sorte mit frischen Zutaten vermischt.