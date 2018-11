Eindrucksvolle Snack-Ideen für den Spieleabend

Angeblich war es die Spielleidenschaft, die für die Erfindung eines beliebten Fingerfoods verantwortlich ist: Der britische Graf John Montagu, seines Zeichens der vierte Earl of Sandwich, wollte im Jahr 1762 sein Kartenspiel nicht für schnöde Nahrungsaufnahme unterbrechen. Also beauftragte er seinen Diener, ihm sein geliebtes Roastbeef zwischen zwei Brotscheiben zu servieren, damit er es mit einer Hand essen konnte. Seither hat sich das Sandwich nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit zum Ur-Fingerfood gemausert. Ob Weiß- oder Schwarzbrot, mit Roastbeef, Gurke oder Käse und mit diversen Saucen – der Kreativität bei den Füllungen sind keine Grenzen gesetzt.

Finger Food

Was für den Earl of Sandwich galt, werden Teilnehmer von Spiele-Runden bestätigen: Die Verpflegung muss einfach zu essen sein. Stimmt schon, auch Chips und Co. erfüllen zumindest ein Mindestmaß dieser Anforderungen. Wer seine Gäste allerdings verwöhnen möchte, serviert verschiedene Arten von Fingerfood, das sich gut vorbereiten lässt.

Rezeptauswahl

Wenig Aufwand erfordern etwa kleine Häppchen aus Blätterteig, die pikant oder süß gefüllt werden können. Auch getrocknete Früchte wie Datteln, mit Speck umwickelt und einige Minuten knusprig gebraten sind schnell gemacht. Und unsere Rezeptauswahl macht jedenfalls auf jedem Spiele-Buffet was her:

Gurken-Sushi