Ein Plädoyer fürs Wiener Beisel

Ein Deutscher reitet aus, um das "unglaubliche, kulinarische Erbe" Wiens zu retten. So oder so ähnlich ließe sich das eben erschienene "Wiener Beisel Kochbuch" des Journalisten und Kochs Gerd Wolfgang Sievers umschreiben. Der Deutsche, der seit mehr als 20 Jahren in Wien lebt, will sein Buch als schmackhaftes Plädoyer verstanden wissen: "Genießen wir die hei­mischen Delikatessen, gekocht nach den bewährten Rezepten der Mütter und Großmütter!" Integration at its best. Das Motto: Vergesst das schottische Hochlandrind beim Edelwirten und die handgeschöpften Pizzateige in den Vapianos dieser Stadt. Frönt lieber den kulinarischen Wurzeln Wiens. Herzhaft die Panier. Das Schnitzel, es lebe hoch!