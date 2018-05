Donaukanal: Blumenwiese hat eröffnet

Das Soft-Opening des neuen Lokals Blumenwiese am Donaukanal scheint geglückt: Der Beachclub gegenüber dem Motto am Fluss eröffnete am Montag und wurde am Staatsfeiertag bereits von zahlreichen, schaulustigen Wienern gestürmt. Wie von Gastronom Philipp Pracser versprochen, gibt es sowohl konsumfreie Flächen als auch einen Restaurantbereich mit Service. Dieser ist sehr bemüht und freundlich, allerdings wird auf das amerikanische System gesetzt, bei dem ein Teil der Kellner nur für das Abräumen und Servieren zuständig ist. Angesichts der hohen Kundenfrequenz ist es fraglich, ob dieses System für den Gast wirklich zeitsparend ist.