Des Windmüllers Lust am Mahlen

... Teile der Retzer Windmühle in die Niederlande transportiert und dort von Experten zwei Jahre lang restauriert wurden? Die Originalstücke wurden überarbeitet oder gleichwertig wiederhergestellt. Nur in Ausnahmefällen wurde robusteres Holz verwendet. Nach 85 Jahren Stillstand drehten sich die Flügel 2010 wieder.



... das Dach der Windmühle auf einem Rollenkranz liegt und so in beide Richtungen drehbar ist? Der Wind muss immer frontal auf die hier befestigten Flügel blasen, damit die Kraft bestmöglich in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann.



... die Retzer Windmühle in einer Stunde etwa 130 kg Getreide zu 100 kg Mehl mahlen könnte? Derzeit werden jedoch nur etwa 60 pro Woche produziert.



... sich das Sprichwort "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst" auf die Windmühlen bezieht? Drehten sich die Flügel, war das für die umliegenden Bauern die Einladung, jetzt ihr Korn mahlen zu lassen. Wer zuerst da war, kam als Erster dran.



... in Österreich jährlich 770.000 Tonnen Getreide vermahlen werden? 48.000 Tonnen davon sind Bio.

... jeder Österreicher im Schnitt 90 kg Getreide im Jahr zu sich nimmt, davon 58 kg Weizen.



... die Mehltypen den Aschegehalt angeben? Die Typenbezeichnung 700 etwa besagt, dass 100 g Mehl bei der Verbrennung 0,700 g Asche ergeben. Je höher die Zahl, desto mehr Rand- und Schalenteile sind enthalten.



... der Begriff Karat früher das Gewicht von Getreidekörnern als Zahlungsmittel bezeichnete? Ein Karat entsprach drei Gersten- oder vier Weizenkörnern.