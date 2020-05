Der Cocktail um 555,

Weil elit fast so rar ist wie Kaviar von wilden Stören (übrigens verboten und auch im Planter's handelt es sich wie fast überall um Zuchtware), ist das Angebot des seltenen Cocktails auf 25 Gläser beschränkt. Denn von dem Wodka, der aus Winterweizen und einem besonders klaren Wasser aus dem Himalaya gewonnen wird, gibt es weltweit nur 300 Flaschen. Wasser ist also das Geheimnis. Für den Vodka „elit by Stolichnaya The Himalayan Edition“, von dem in Österreich nur fünf Flaschen zu einem Stückpreis von 3.000 € erhältlich sind, wurde reinstes Wasser aus einem durch Eis und Stein geformten Reservoir am Himalaya entnommen.

Wie es sich gehört, geht ein Teil der Erlöse des Wodkas (Flaschenpreis 3.000.-) an eine Foundation, die sich um Wasser und seine Erhaltung kümmert, eine der wertvollsten Ressourcen der Welt.