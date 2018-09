Neues Kulinarik-Konzept: Sofitel Vienna wird SO/Vienna

Auch Das Loft selbst, seit Jahren eine feste Größe in der Wiener Foodie-Szene, bekommt küchentechnisch einen neuen Anstrich. Jüngst wurde Peter Duransky zum neuen Chef de Cuisine ernannt. Der gebürtige Slowake konnte sich bereits in jungen Jahren einen hervorragenden Ruf erkochen und war unter anderem in zwei 5-Sterne-Hotels in der Slowakei und in Norwegen tätig.

Die Neuausrichtung ist Teil eines umfangreichen Relaunches des Hauses. Mit der Umbenennung ist es das erste Hotel der Marke SO/ Hotels & Resorts in Österreich. Gleichzeitig wurden auch die von Stararchitekt Jean Nouvel in Schwarz-, Weiß- und Grautönen gestalteten Zimmer vom Wiener Architekten Gregor Eichinger sanft angepasst. Themen der Wiener Geschichte wurden ebenso in der Gestaltung aufgegriffen.