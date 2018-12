Das "Lercherl von Hernals" hat neu eröffnet

Seit mehr als 100 Jahren bezeichnet der Name bereits eine Gastwirtschaft, seit den 1960er-Jahren am Standort Hernalser Hauptstraße 70. Der Name erinnert übrigens an die Operettensängerin Bettina (Betty) Fischer, die im 19. Jahrhundert im In- und Ausland berühmt war. Ihr Spitzname: "Lercherl von Hernals".

Im neuen "Lercherl" ist das Ambiente jedenfalls rustikal und mit viel Holz geblieben.