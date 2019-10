Was täten wir ohne Fischstäbchen? Happy Birthday!

Außen knusprig, innen zart: Fischstäbchen sind von den Tellern der Österreicher nicht wegzudenken. Mit einem Verbrauch von 3.500 Tonnen - oder 14 Fischstäbchen pro Kopf - im Jahr sind sie auch das beliebteste Tiefkühlgericht des Landes. Heuer feiert das Fischstäbchen seinen 60. Geburtstag, berichtete das Unternehmen Iglo in einer Aussendung.

Die Idee zum Fischstäbchen entstand in England - und zwar aus der Not heraus. Denn in den 1950er-Jahren war der Fleischhunger der Briten zwar groß, aber kaum zu erfüllen. Fisch gab es damals hingegen im Überfluss.

Um besonders Kindern das Essen von Fisch schmackhaft zu machen, kam die Idee, panierten Fisch in Stäbchenform auf den Markt zu bringen. "So entstand ein bis heute erfolgreicher Klassiker, der immer noch seine Berechtigung auf einem kindgerechten Speiseplan hat", sagte Felix Fröhner, Geschäftsführer von Iglo Österreich.

Vor 60 Jahren kam das Produkt dann im deutschsprachigen Raum auf den Markt.

Bei der Herstellung wird im ersten Schritt der Pazifische Polar-Dorsch filetiert. Übrig bleibt ein zartes Fischfilet ohne Gräten. Die einzelnen Filets werden zu großen Blöcken zusammengelegt, gefroren und später in Stäbchen geschnitten.

Nährstoffe sollen durch Tiefkühlen erhalten bleiben