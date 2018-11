Café Drechsler wird Drechsler Wienzeile

2018 war nicht wirklich das Jahr des legendären, 1919 eröffneten Café Drechsler beim Naschmarkt. Pächter Manfred Stallmajer zog sich im März nach elf Jahren zurück; im Mai übernahmen die Betreiber der Weinschenke, inklusive neuem Innendekor (Qualtinger-Konterfei). Nach der Sommerpause blieb geschlossen, über einen neuerlichen Wechsel wurde spekuliert. Ende Oktober eröffnete das „Drechsler“ jetzt neu, unter Ägide des Ramasuri in der Praterstraße.

Modern, weniger Kaffeehauskultur

Er wolle „was Freshes“ abseits der klassischen Kaffeehauskultur machen, sagt Gabriel-Raffael Alaev – und gestaltete wieder um: Eine bunte, von einem eigens beauftragte Wandmaler kreierte Collage ziert eine Wand und Pflanzen die Bar. Ein wärmeres Ambiente war ihm ein Anliegen. Ein neuer Name musste offenbar her: Drechsler Wienzeile. Der bekannte Café-Schriftzug bleibt aber an der Fassade - aus Tradition, wie Alaev betont. Und: Anders als früher hat er sich für ein komplettes Nichtraucherlokal entschieden.

Kulinarisch geht die Richtung zur Ganztagesversorgung - mit langem Frühstück bis 15 Uhr und Essen bis fast Mitternacht. Klassisches wie Backhendl oder Schweinsbraten soll aber einen modernen "Twist" haben, so der Plan.