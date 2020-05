Hard Rock Cafe serviert Burger aus aller Welt

Typisch amerikanischer geht's nicht mehr: Die saftigen Fleischlaberln zwischen zwei Weißbrothälften gehören zum Hard Rock Cafe, wie das Schnitzel zu Wien. Zu den Klassikern wie etwa Cheese Burger wird in jeder Hard Rock Cafe-Filiale auch versucht, der lokalen Küche gerecht zu werden. Egal ob in Indien oder Kuba: Die Küchenchefs kreierten dort ihre "Local Legendary Burger" mit den charakteristischen Geschmäckern aus der jeweiligen Region. In Wien kommt natürlich das Wiener Schnitzel zwischen die Weißbrothälften.

Viele Gäste fanden es schade, dass diese Kreationen dem Rest der Welt bisher versagt blieben. Mit der ersten " Burger World Tour" wird dieser Kundenwunsch nun erfüllt. Und so können sich auch in Wien die Gäste im Mai und Juni durch ein buntes Sortiment kreativer Fleischlaberln aus aller Welt kosten. Jeweils vier verschiedene exotische Burger finden sich zusätzlich auf der Karte.