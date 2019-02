Bowls und gesundes Essen im Servitenviertel

Das Servitenviertel mausert sich: Hier residiert die Schokoladenmanufaktur „Xocholat“, wenige Schritte weiter zieht „La Mercerie“ Fans von Frühstück, französisch inspirierten Kleinigkeiten und frischem Brot an.

In der Berggasse lässt sich’s auch gut einkehren, egal ob im kreativen „Roten Bären“, im „Rebhuhn“ mit modern inspirierter Beislküche oder im „Florentin“ mit seiner mediterranen Speisekarte.

Jetzt auch trendige Bowls

Nur mit den trendigen Bowls war das Viertel unterversorgt. Die Lücke füllt seit kurzem das Plain, das eine frei gewordene Hendlbraterei neben der „ Mercerie“ in ein clean-schickes Lokal verwandelte. Der Name (engl. für „einfach“) ist Programm. Ex-Nationalmannschafts-Kicker Ruben Okotie will hier mit seiner Frau Vanessa gesundes, frisches Essen, das Körper und auch die Umwelt nicht belastet, anbieten.