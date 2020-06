Bitte das Essen nicht instagrammen

Das kann lustig aussehen, wenn man im 3 Sterne Restaurant am Nebentisch vier Gourmets beobachtet, die vor dem Essen noch schnell mit dem iPhone ein Bild des kulinarischen Kunstwerks schießen, es auf Facebook stellen – und dann womöglich noch gegenseitig liken. Erst dann greifen sie zu Messer und Gabel. Zu beobachten mittlerweile in vielen so genannten Gourmetrestaurants zwischen London und Wien, aber auch am Naschmarkt oder an anderen Orten, wo die "Internet-Generation" (Copyright Wolfgang Schüssel) sich gerne stärkt.