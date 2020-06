Bieranstich in Manhattan

Die Amerikaner rennen uns wegen des Biers die Tür ein." Pater Marianus Hauseder freut sich einerseits darüber, andererseits ist ihm dabei leicht unwohl. Denn der amerikanische Importeur will unbedingt in Manhattan einen offiziellen Bieranstich machen. Der 75-jährige Hauseder ist Abt des Stiftes Engelszell und steigt nur sehr ungern in den Flieger. Außerdem muss er zuerst bei den Ordensoberen in Rom anfragen, ob sich so ein Auftritt für einen Trappisten überhaupt ziemt.

Einer, der auf jeden Fall dabei sein will, ist der Niederösterreicher Richard Hackl, der sich ehrenamtlich um die wirtschaftlichen Belange des Stiftes kümmert. Er ist auch der Hauptverantwortliche für die neu gebaute Klosterbrauerei, die rund 400.000 Euro gekostet hat. "Der erste Sud ist vollbracht, das Bier ist in Gärung, Ende April ist es fertig." Ein Sud ergibt 15 Hektoliter, pro Jahr werden 2000 Hektoliter an zwei Brautagen pro Woche produziert. Es handelt sich um ein sehr schweres Bier, um Starkbier. Das helle hat sieben Prozent Alkohol, das dunkle zehn Prozent. Die Stammwürze beträgt 18 bis 22 Grad. Der Großteil soll in den Export, vor allem in die USA gehen.