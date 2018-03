Best Restaurants: Asiens bestes Restaurant liegt in Bangkok

Wer in der Nummer eins einmal essen möchte, muss schnell sein: Küchenchef Gaggan Anand möchte das Restaurant 2020 schließen, um sich neuen Projekten zu widmen.

Platz 1 GAGGAN, Bangkok, Thailand

Platz 2. DEN, Tokio, Japan

Platz 3 FLORILEGE, Tokio, Japan

Platz 4 SUHRING, Bangkok, Thailand

Platz 5 ODETTE, Singapur

Platz 6 NARISAWA, Tokio, Japan

Platz 7 AMBER, Hongkong, China

Platz 8 ULTRAVIOLET BY PAUL PAIRET, Shanghai, China

Platz 9 NIHONRYORI RYUGIN, Tokio, Japan

Platz 10 NAHM, Bangkok, Thailand

Platz 11 MINGLES, Seoul, Korea

Platz 12 BURNT ENDS, Singapur

Platz 13 8 1/2 OTTO E MEZZO BOMBANA, Hongkong, China

Platz 14 LE DU, Bangkok, Thailand

Platz 15 RAW, Taipei, Taiwan (Best Restaurant in Taiwan)

Platz 16 TA VIE, Hongkong, China

Platz 17 LA CIME, Osaka, Japan

Platz 18 MUME, Taipei, Taiwan

Platz 19 INDIAN ACCENT, New Delhi, Indien

Platz 20 L’EFFERVESCENCE, Tokio, Japan

Platz 21 LOCAVORE, Bali, Indonesien

Platz 22 THE CHAIRMAN, Hongkong, China

Platz 23 WAKU GHIN, Singapur

Platz 24 LUNG KING HEEN, Hongkong, China

Platz 25 MINISTRY OF CRAB, Colombo, Sri Lanka

Platz 26 JUNGSIK, Seoul, Korea

Platz 27 SUSHI SAITO, Tokio, Japan

Platz 28 IL RISTORANTE LUCA FANTIN, Tokio, Japan

Platz 29 LES AMIS, Singapore

Platz 30 FU HE HUI, Shanghai, China

Platz 31 PASTE, Bangkok, Thailand

Platz 32 NEIGHBORHOOD, Hongkong, China

Platz 33 EAT ME,Bangkok, Thailand

Platz 34 HAJIME, Osaka, Japan

Platz 35 JADE DRAGON, Macau, China

Platz 36 CORNER HOUSE, Singapur

Platz 37 BO.LAN, Bangkok, Thailand

Platz 38 QUINTESSENCE, Tokyo, Japan

Platz 39 ISSAYA SIAMESE CLUB, Bangkok, Thailand

Platz 40 Belon, Hongkong

Platz 41 RONIN, Hong Kong, China

Platz 42 TOC TOC, Seoul, Korea

Platz 43 THE DINING ROOM AT THE HOUSE OF SATHORN, Bangkok, Thailand

Platz 44 JAAN, Singapur

Platz 45 NIHONBASHI, Colombo, Sri Lanka

Platz 46 CAPRICE, Hongkong, China

Platz 47 SHOUN RYUGIN, Taipei, Taiwan

Platz 48 LA MAISON DE LA NATURE GOH, Fukuoka, Japan

Platz 49 WASABI BY MORIMOTO, Mumbai, Indien

Platz 50 WHITEGRASS, Singapur