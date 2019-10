Pasta-Weltmeister aus Wien? Warum Sie diesen Koch kennen müssen

Haben Sie Ihr Rezept mit den Obauer-Brüdern abgesprochen?

Nein, gar nicht, ich wollte nicht als ihr Schützling antreten. Als ich erfahren habe, dass ich nach Paris darf, hatte ich nur eine Woche Zeit für das Rezept. Noch am selben Abend war es in Grundzügen fertig und ich habe es meiner Familie vorgekocht. Dann habe ich noch mit dem Souschef vom „Vestibül“, wo ich früher gearbeitet habe, an der Rezeptur gefeilt. Beim Anrichten auf einem großen, offenen Teller sah die Erbsencreme wie ein grüner Fluss aus, daneben ein Berg aus Nudeln. Ein Berg aus Pasta – sag nicht Nudel zu ihr. Und der Verbeneschaum erinnert an Nebel in einem Salzburger Tal. Optisch hat sich alles gut ergeben.

Sehen Sie sich als Handwerker oder als Künstler?

Bis zu einem gewissen Grad sind Köche Handwerker: Es geht um Geschmack und Grundtechniken. Jeder Koch muss selber wissen, wie viel er Künstler sein will. Der Fokus muss auf dem Geschmack liegen. Letztlich muss immer so angerichtet werden, dass sich der Gast am Anblick erfreut.

Wie haben Ihre Chefs auf Ihr Gericht reagiert?

Beim ersten Mal Vorkochen für Rudi und Karl Obauer waren alle sehr aufgeregt. Acht Komponenten, fünf Teller, zwei Hände – ich habe Hilfe gebraucht. Nach dem Verkosten hat Rudi gesagt: „Bua, Du brauchst Dich nicht genieren. Du wirst sicher nicht als Letzter herausgehen.“