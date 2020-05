Außenseiter machen Wahl spannend

In der zweiten Kategorie (2. bis 9. Bezirk) liegt ein bei Nachtschwärmern beliebtes Lokal voran: Das Café Drechsler an der Linken Wienzeile verbucht 28,3 Prozent der Stimmen für sich. Auf Platz zwei haben die KURIER-Leser das Espresso Hobby in der Währinger Straße gewählt (20,8%). Mit einem Respektabstand folgt das „Espresso“ in der Burggasse 57 (7,5%). Und dahinter liegen das Café Savoy (6,2%) sowie das Café Florianihof (3%) zurzeit auf den Plätzen vier und fünf.

Insgesamt wurden in der zweiten Kategorie 3050 Stimmen abgegeben.

Spannend wird die Entscheidung auch in der dritten Gruppe (10. bis 23. Bezirk). Die Fans des Café Ritter in der Ottakringer Straße haben ihren Favoriten mit 31,5 Prozent an die Spitze geführt. Allerdings ist ihm das Café Schopenhauer knapp auf den Fersen (30,4%). Dahinter haben das renommierte Café Dommayer in Hietzing (5,4%), das Café Raimann (5,2%) sowie das Café Mocca (3,9%) Aufholbedarf.