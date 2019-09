Abends im Museum: Zum Dinner mit Tyrannosaurus

In sonst unzugängliche Bereiche vorzudringen, kommt gut an. Nach dem Dinner führt ein Museumsmitarbeiter aufs Dach des Naturhistorischen Museum. Der Weg führt durch den sogenannten „Schädelgang“ der Anthropologischen Abteilung. Das ist eine lange, durchaus imposante Galerie mit Tausenden, feinsäuberlich beschrifteten Totenköpfen in Glasvitrinen. Sie bleibt manchen Teilnehmern ungleich stärker im Gedächtnis, als so manches andere Detail aus einer „normalen“ Führung im Haus.

Kulinarik wurde Kulturvermittler

Kulinarik ist in den vergangenen Jahren ein wichtiges Thema im Museumsbetrieb geworden. „Die Menschen suchen nach speziellen Angeboten“, sagt Verena Dahlitz von der Albertina. Mit dem „Frühstück mit Führung“ verfolgt man diesen Ansatz. Man wollte ein Angebot schaffen, „das den Museumsbesuch abrundet und unser Café stärker einbindet“, sagt Dahlitz. Dieses betreibt Do & Co. „Jedes Frühstück wird thematisch auf die Ausstellung abgestimmt. Wir machen für jedes Thema passende Tischsets, die haben sich schon als Sammlerstück herausgestellt.“