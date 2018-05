8 Tipps für das perfekte Steak

Tipp 1: Raumtemperatur

Das Fleisch sollte bereits einige Stunden vor dem Grillen aus dem Kühlschrank genommen werden. Wenn das Fleisch Raumtemperatur hat, wirkt sich das positiv auf den späteren Garvorgang aus.

Tipp 2: Marinieren

Grillmarinaden sollten zwei bis vier Stunden vor dem Anbraten aufgetragen werden – das beste Ergebnis wird erzielt, wenn das Fleisch bereits über Nacht eingelegt wird. "Sollten Sie das Fleisch ohne Marinade auf den Rost legen, pfeffern Sie es besser erst im Nachhinein, sonst entsteht ein bitterer Geschmack", empfiehlt Grill-Experte Adi Bittermann.

Tipp 3: Grillrost

Heizen Sie den Grill vor, damit der Rost gleichmäßig heiß ist. "Bevor man ein Steak auflegt, sollte man den Grillrost im heißen Zustand noch einmal mit der Edelstahlbürste abreiben. So entfernt man letzte Reste, die man sonst am Steak hat“, so der Grillweltmeister. Mit einer halben, eingeölten Zwiebel über den Rost wischen, um auch feine Rückstände zu entfernen.

Tipp 4: Gusseisen-Grillrost

Je breiter die Grillmarkierung, desto mehr Röstaromen und somit Geschmack. "Speziell für das Steakgrillen gibt es den Sear-Grate-Einsatz aus schwarzem Gusseisen: Das Material gewährleistet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und verleiht dem Fleisch ein gitterähnliches, breites Grillmuster. Das schaut nicht nur super aus, sondern schließt den Fleischsaft auch besser ein", sagt Bittermann.