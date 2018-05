4 neue Frühstücks-Lokale in Wien

Ein Geheimtipp, der vielleicht bald ein Frühstücks-Hotspot werden könnte: Die Anfang des Jahres eröffnete Bar gehört derzeit zu den coolsten Cocktail-Bars in Wien. Die Gastronomen von "Mama Liu and Sons" haben von Anfang an bewiesen, dass sich Cocktails und eine gehobene Küchenphilosophie nicht ausschließen. Vor Kurzem testete das Team einen Brunch am Wochenende: Wiederholung nicht ausgeschlossen. Ein regelmäßiger Blick auf den Instagram-Account lohnt sich!

Info: The Birdyard, Lange Gasse 74, 1080 Wien, Dienstag bis Sonntag 17:30 bis 23 Uhr