10 Dinge, die Sie mit Marillen anstellen sollten

Die Frühsorten der leuchtend orangen Früchte werden seit Mittwoch in der Weltkulturerberegion geerntet. Der Beginn der Haupternte efolgt ab Anfang nächster Woche. Übrigens wird die Wachauer Marille mit einem eigenen Marillenkirtag in Spitz von 19. bis 21. Juli und beim Marillenfest "Alles Marille" von 12. bis 14. Juli in Krems gefeiert.

Die echte Wachauer Marille ist am entsprechenden Logo auf den Kartons erkennbar, das ein Marillenzisterl zeigt. Das Siegel des Vereins dürfen nur Betriebe führen, die sich verpflichten, die seit mehr als 100 Jahren in der Wachau üblichen Sorten von besonderer Qualität zu produzieren.

Geerntet werden die vollreifen Früchte in Handarbeit mit dem Wachauer Marillenzistel, dem traditionellen Pflückkorb für die Marille. Durch seine schmale und spitz nach unten zusammenlaufende Form kann mit dem Zistel einfacher in den hohen Bäumen geerntet werden, und der Druck auf die unten im Pflückkorb liegenden Marillen wird dadurch nicht zu groß.