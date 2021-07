Zeitlose Trendsetter

Sie hat alle Skandale überstanden und spielt seit 26 Jahren in der Topliga der Modewelt. Kate Moss – The Queen of Cool – ist eines der größten Models aller Zeiten und die trendsettendste Stilikone der Gegenwart. Bei den meisten Models stagniert das Einkommen irgendwann. Nicht bei Kate Moss. Da geht's seit 1988 aufwärts. Vom Heroin-Chic-Magermodel zum Million-Dollar-Girl-Mythos. All you need is Kate.

Seit mehr als 20 Jahren ziert Miss Moss die Magazincover dieser Welt. Anfang der 1990er-Jahre taucht sie plötzlich auf dem Cover der Kultzeitschrift „The Face“ auf und dann in diesen schwarzweißen Calvin-Klein-Kampagnen. Da war Kates Weltkarriere noch nicht absehbar.

Kate macht Mode

Wirtschaftsfaktor Kate: Die meistkopierte Frau der Welt mit ihrem unvergleichlichen Stil bestimmt seit Jahren, wie wir alle aussehen wollen. Was Kate trägt, wollen alle Frauen. Für die britische Modemarke „ Topshop“ entwirft sie Kleider und Accessoires, die Kollektionen lösen in London Massenhysterie aus. Seit mehr als 20 Jahren macht sie Millionen, vor allem mit ihrem Kerngeschäft – keine dummen TV-Deals, keine bezahlten Partyauftritte. Kate macht Kampagnen, Catwalks, Beauty und Fashion und verkauft, was sie ist: ein Rock Chick aus London, ein 170 cm kleines, flachbrüstiges Hippiemädchen, das jedem Look die Magie ihrer expressiv-coolen Zerbrechlichkeit verpasst.