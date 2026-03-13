WM-Helden: Stefan Posch im Portrait

Steckbrief Position: Verteidiger

Verteidiger Jahrgang: 1997

1997 Aktueller Verein: FSV Mainz 05

FSV Mainz 05 Größe: 1,88 m

1,88 m Posch im Nationalteam: 49 Spiele, 4 Tore, 29 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlage

Familie Weil er als 18-Jähriger nach Deutschland auswanderte, ist Posch heute sprachlich kaum noch als Steirer erkennbar. Er ist verheiratet mit der Influencerin Lena Katrin Posch, vormals Fleckenstein. Das Paar hat mittlerweile zwei kleine Söhne namens Romeo (*2024) und Miles (*2026).

Der Ehrenbürger Stefan Posch wurde in Judenburg geboren. 2020 wurde er in seiner Heimatgemeinde Kraubath an der Mur zum Ehrenbürger ernannt.

Der Unternehmer Posch hat vorgesorgt, ist Geschäftsführer und Gesellschafter der STEPO GmbH, einer Immobilienfirma mit Sitz in Salzburg. In der Nähe von Heidelberg besitzt er u. a. einen Bürokomplex mit 1.000 Quadratmetern Nutzfläche.

Der Legionär Posch steht bei Serie-A-Klub Como bis 2029 unter Vertrag, war in Italien im Herbst aber meist nur Joker. Aktuell ist er an Mainz verliehen, wo er immer spielt. Das ist vor der WM auch gut so.

Der Defensivspezialist Posch ist gelernter Innenverteidiger. Nach seinem Wechsel nach Italien spielte er rechter Verteidiger, aktuell bei Mainz wieder zentral. Er gilt als sehr kopfballstark.

