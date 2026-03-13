WM-Helden: Stefan Posch im Portrait
Der 28-jährige Steirer spricht gestochen Hochdeutsch, ist nebenbei auch als Immobilien-Unternehmer erfolgreich und zweifacher Familienvater. Den neunten Teil des Gewinnspielcodes finden Sie am Ende des Artikels.
Steckbrief
- Position: Verteidiger
- Jahrgang: 1997
- Aktueller Verein: FSV Mainz 05
- Größe: 1,88 m
- Posch im Nationalteam: 49 Spiele, 4 Tore, 29 Siege, 8 Unentschieden, 12 Niederlage
Familie
Weil er als 18-Jähriger nach Deutschland auswanderte, ist Posch heute sprachlich kaum noch als Steirer erkennbar. Er ist verheiratet mit der Influencerin Lena Katrin Posch, vormals Fleckenstein. Das Paar hat mittlerweile zwei kleine Söhne namens Romeo (*2024) und Miles (*2026).
Der Ehrenbürger
Stefan Posch wurde in Judenburg geboren. 2020 wurde er in seiner Heimatgemeinde Kraubath an der Mur zum Ehrenbürger ernannt.
Der Unternehmer
Posch hat vorgesorgt, ist Geschäftsführer und Gesellschafter der STEPO GmbH, einer Immobilienfirma mit Sitz in Salzburg. In der Nähe von Heidelberg besitzt er u. a. einen Bürokomplex mit 1.000 Quadratmetern Nutzfläche.
Der Legionär
Posch steht bei Serie-A-Klub Como bis 2029 unter Vertrag, war in Italien im Herbst aber meist nur Joker. Aktuell ist er an Mainz verliehen, wo er immer spielt. Das ist vor der WM auch gut so.
Der Defensivspezialist
Posch ist gelernter Innenverteidiger. Nach seinem Wechsel nach Italien spielte er rechter Verteidiger, aktuell bei Mainz wieder zentral. Er gilt als sehr kopfballstark.
Teil 10/20 des Gewinnspielcodes:
K
