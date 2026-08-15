Postkarte: Vom billigen Briefersatz zum weltweiten Kulturgut

Nicht alles muss versiegelt werden und bedarf einer Geheimhaltungsstufe. Und nicht alles muss als umständlicher und teurer Brief verschickt werden. So könnte man die Überlegungen des österreichischen Nationalökonomen Emmanuel Hermann umschreiben.

Er gilt als „Vater der Postkarte“ – weil er sich 1869 in der Neuen Freien Presse für eine neuartige, kostengünstige Art der Korrespondenz eingesetzt hatte. Die Idee wurde vom zuständigen Ministerium tatsächlich umgesetzt und als „Correspondenzkarte“ mit aufgedrucktem halbem Briefporto (2 Kreuzer) sofort zum Bestseller: 1,4 Millionen Stück wurden schon im ersten Monat verkauft. Bis zum Jahresende waren es bereits drei Millionen. Die erste offizielle Correspondenzkarte der österreich-ungarischen Monarchie wurde am 1. Oktober 1869 von Perg nach Kirchberg in Oberösterreich verschickt. Sie gilt als erste Postkarte der Welt und wird heute im Kommunikationsmuseum Berlin aufbewahrt. Emanuel Herrmann hätte sich übrigens lieber den Namen „Postkarte“ gewünscht, doch das kaiserliche Post- und Telegrafenamt entschied sich für „Correspondenzkarte“.

Schon zuvor hatten teils private Postunternehmer etwa in Preußen und den USA unverschlossene Mitteilungen befördert. Möglich war dies durch die Erfindung der Briefmarke 1840 in Großbritannien geworden. Befeuert wurde die Verbreitung des neuen Mediums ebenfalls durch die zunehmende Mobilität, vor allem durch die Eisenbahn.