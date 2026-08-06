Unhinged auf Netflix. Wenn der interaktive Horrorfilm anruft

Nach einem Sturm fällt der Strom aus. Ava sitzt in einem Apartmenthaus fest. Irgendwo draußen wartet ihre beste Freundin Claire, die sie retten will. Doch im stockfinsteren Stiegenhaus lauert der Hausmeister. Jeder Gang könnte der falsche sein, hinter jeder Tür wartet eine böse Überraschung. Dann klingelt plötzlich das Handy. Nicht nur das von Ava. Auch das eigene. Mit „Unhinged“ verwischt Netflix die Grenzen zwischen Horrorfilm, Thriller und Videospiel.

Das Smartphone wird zum Controller, zur Taschenlampe und sogar zum Telefon der Hauptfigur. Wenn Claire Hilfe braucht, landet ihr Anruf tatsächlich auf dem Display der Zuschauer. Wie aus dem düsteren Videospiel Man schaut Ava, gespielt von Zoë Kravitz, nicht mehr bloß beim Überleben zu. Man wird für einen Moment selbst zu ihr. Optisch erinnert das Ganze an düstere Videospiel-Klassiker wie „Silent Hill“: lange, finstere Korridore, flackerndes Licht, permanente Anspannung. Interaktiv ist bei Netflix eigentlich nichts Neues. Schon 2018 sorgte die „Black Mirror“-Episode „Bandersnatch“ für Aufsehen: Statt einer linearen Handlung entschied das Publikum per Klick, wie die Geschichte weitergeht. Später durfte man auch Überlebenskünstler Bear Grylls auf seinen Expeditionen dirigieren oder Kimmy Schmidt in ihrem herrlich schrägen Duell mit dem komischen Reverend unter die Arme greifen.

Kimmy Schmidt, die von einem dubiosen Reverend in einen Bunker gesperrt worden war, war ein interaktiver Vorläufer auf Netflix ©Courtesy of Netflix

Doch der große Durchbruch blieb aus. Netflix zog den Stecker, die meisten interaktiven Filme verschwanden im Vorjahr aus dem Angebot – offiziell wegen der neuen Benutzeroberfläche. Aufgegeben hat der Streamingdienst die Idee aber nicht. Im Gegenteil: Mit Unhinged geht Netflix den nächsten Schritt. Diesmal entscheidet man nicht bloß über die Handlung – man steckt mittendrin. Horror liegt im Trend Der Zeitpunkt dafür ist gut gewählt. Horror erlebt derzeit eine Renaissance. Filme wie „Oddity“ oder die viralen, von YouTubern erdachten Hits „Backrooms“ oder „Obsession“ zeigen, dass das Publikum wieder Lust auf Gänsehaut hat.