Miguel Herz-Kestranek lebt mit Büchern in einer „Freunde-WG“

Als Autor und Herausgeber von bisher 15 Büchern ist der „Vielseitigkeitskünstler“ (Kulturzeitschrift morgen) Miguel Herz-Kestranek ohnehin ein Büchermensch. Allerdings: „Ich lese so viel Periodisches zur Zeitgeschichte, dass die Bücher manchmal zu kurz kommen. Und wenn, lese ich immer mindestens vier nebeneinander. Deshalb liegen auch überall kleine Bücherstöße.“ In St. Gilgen am Wolfgangsee, wo er oft das halbe Jahr lebt, warten andere Bücher als in Wien. „Deshalb fahre ich oft mit einem halben Koffer voll hin und her.“ Sie um sich zu haben, hat für ihn eine ganz eigene Qualität: „Mit Büchern leben ist für mich wie eine Beste-Freunde-WG ohne Streit.“ Daher ist es ihm fast unmöglich, sich von Büchern zu trennen. „Trotzdem hat es einmal sein müssen, weil die Wohnung schon übergegangen ist, und damals habe ich einen halben VW-Bus voll hergeschenkt.“ Nie trennen könnte er sich von den 74 gebundenen Bänden der Neuen Freien Presse von 1914 bis 1924 oder von seinen Altenberg- und Polgar-Erstausgaben.

Ein Teil der Bibliothek Heru-Kestraneks in Wien. ©Privat Hier sind die Bücher von Miguel Herz-Kestranek in St. Gilgen am Wolfgangsee. ©Privat

„Früher hat mich die Arbeit vom Lesen abgehalten“, sagt Herz-Kestranek, der seine Tätigkeit als Schauspieler in Theater, Musical, Film und Fernsehen an den Nagel gehängt hat. „Seitdem ich nicht mehr arbeite, Reisen, Sport und Müßiggang.“ Darum liest Miguel Herz-Kestranek kaum Romane Auch wenn man es aufgrund seiner Tätigkeit vermuten könnte: „Romane lese ich kaum, mit erfundenen Schicksalen hatte ich als Schauspieler und Autor genug zu tun.“ Stattdessen interessieren ihn vor allem Biografien, Zeitgeschichte, Psychologie, Politik und Religion. Ganz ohne Belletristik geht es dann aber doch nicht: „Trotzdem ist Torbergs Der Schüler Gerber eines meiner Lebensbücher.“ Gerade liest er etwa Mit Ignoranten sprechen: Wer nur argumentiert, verliert von Peter Modler. Er analysiert das Vorgehen der Ignoranten und entwickelt Gegenstrategien. Ebenfalls dabei: Ulrich Menzels Die Ordnung der Welt. Sie ist eines der großen Probleme, mit denen Staaten konfrontiert werden.