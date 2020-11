Zefix, das wird ein Star: Chris Steger!

Wie ist das so, in einer kleinen Gemeinde, wenn man dann plötzlich berühmt ist?

Ha, gar nicht anders als vorher! Ich bin der Chris, den alle kennen, das war vorher so, und ist jetzt um nichts anders. Ich hab ja immer schon bei Dorffesten und so g’spielt, die kennen mich und meine Gitarre alle. Und wann’s endlich wieder Dorffeste gibt, werd ich wieder spiel’n.

Dann bist du zu Hause gar kein Star?

Net wirklich. Also, es is’ schon cool, wenn man Musik macht, in einer Band spielt oder so was, aber das machen viele im Dorf. Ich hätt’ ein bissl g’hofft, dass die Lehrer vielleicht mehr durchgeh'n lassen, wenn s’ mich im Radio hören – aber nicht einmal das! (grinst)

Du gehst weiter zur Schule? In die HTL in Hallein, so viel ich weiß?

Ja genau. Und die Schule möcht ich auch auf jeden Fall fertig machen. Mir taugt des dort, weil’s berufsorientiert ist. Also nicht nur Theorie, sondern auch Praxis. Am liebsten würd’ ich später was mit Holz machen. Zimmerer oder so.