"Unser Ziel ist das Ende der Dunstabzugshaube"

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, die Dunstabzugshauben in der Küche zu revolutionieren und durch Abzugssysteme zu ersetzen?

Willi Bruckbauer: Ich bin Schreiner in sechster Generation und als Inhaber eines Küchenstudios fragten meine Kunden schon vor einem Jahrzehnt, ob es denn keine besseren Dunstabzüge gäbe als sperrige und laute Hauben. Auf dem Markt gab es damals keine perfekte Lösung. Also habe ich mich selber drangemacht und getüftelt, bis ich einen Prototyp hatte. Und der hat dann sofort eingeschlagen.

Was unterscheidet Bora-Systeme von denen anderer Hersteller?

Alle anderen Hersteller haben lange gesagt: Abzüge nach unten braucht kein Mensch, das funktioniert nicht. Aber wir hatten eine bessere Idee und Mut. Wir haben mit unserer Innovation den Markt erst geschaffen. Wenn man eine Bora-Dunstabzug einmal gesehen hat, dann sagt man: „Ja, das funktioniert wirklich!“

So sind wir eine erfolgreiche Marke in 58 Ländern geworden. Und das in nur einem Jahrzehnt. Unser Fokus liegt aber weiterhin auf Forschung und Entwicklung, denn wir wollen immer einen Schritt voraus sein. Wir verstehen uns als Original. Und wir machen keine Kompromisse bei der Qualität.

Ab welcher Küchengröße macht es eigentlich Sinn, an ein Kochfeldabzugssystem zu denken?

Das ist keine Frage der Größe. Ganz im Gegenteil. Versperrt die klassische Haube doch die Sicht und behindert die Architektur in der Küche. Gerade haben wir mit „ Bora Pure“ eine Innovation auf den Markt gebracht, die für wirklich jede Küche passt.