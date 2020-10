Kastanien für Pflegeprodukte nutzen

Kastanien-Igel mit Stacheln aus Streichhölzern, Kastanien-Girlanden, verbunden mit Draht oder Schleuderbälle mit einem buntem Schweif aus Krepppapier. Wer ein wenig im Gedächtnis gräbt, dem wir schnell wieder einfallen, wie simpel sich Rosskastanien verarbeiten lassen. Die ersten Bastel-Begegnungen hatten nämlich viele als Kind, wo man sich auf jedem Herbstspaziergang die Taschen mit den rotbraunen Früchten vollgestopft hat.

Vielfältig verwertbar

Erwachsene könnten sich ein Beispiel an ihrem alten Ich aus der Kindheit nehmen, und beim nächsten Spaziergang wieder beginnen zu sammeln. Denn Rosskastanien lassen sich wunderbar vielfältig verwerten. Zugegeben, Rosskastanien zu verarbeiten, klingt in der Do-it-yourself-Welt, die seit Jahren ein großes Comeback erlebt, nicht unbedingt prickelnd. Aber wenn man darüber nachdenkt, wie oft man im Haushalt mit chemischen Stoffen in Berührung kommt, die in Putzmitteln, Waschmitteln oder Pflegeprodukten enthalten sind, sieht man Rosskastanien in einem ganz anderen Licht.

Aufgrund des Pflanzenstoffs Saponins lassen sich nämlich aus den Früchten natürliche Waschmittel herstellen, die meist nur ein paar Tropfen Öl und ein wenig Natriumkarbonat brauchen – fertig. Kommt Saponin nämlich in Kontakt mit Wasser, löst es sich und bildet eine schaumige, seifige Lösung. Außerdem enthalten alle Pflanzenteile des Baumes das entzündungshemmende Aescin. Dieses kann Gefäßwände abdichten und erhöht die Gefäßspannung der Venen.

Kastanien zählen damit zu wichtigen Heilpflanzen, die gegen Venenerkrankungen, Krampfadern oder geschwollene Füße helfen können. Die in der Samenschale enthaltenen Gerbstoffe wirken außerdem antibakteriell, antiviral und entzündungshemmend.

Also: Beim nächsten Spaziergang Kastanien sammeln, trocknen und dann mit dem Mixer zerkleinern. Wer Ideen für die weitere Verarbeitung braucht, findet sie in den folgenden Beispielen.