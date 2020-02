Wie das Schlagzeug zur Bar und das Klavier zum Sofa wird

Samuel Karl mochte in seiner Kindheit zwei Dinge besonders: basteln und Schlagzeug spielen. Wenn das nicht schicksalhaft war, dann zumindest doch richtungsweisend. Denn beides – das Handwerkliche und das Instrumentale – fließt heute in die Arbeit des Möbelbau-Ingenieurs ein. Der 26-jährige Tischler, Absolvent der HTL Hallstatt, hat sich mit seiner Firma „Ausgespielt – music furniture“ auf Mobiliar aus Instrumenten spezialisiert. Haben sie ausgedient, baut er sie um. Karl kreiert aber auch nagelneue "Music Furniture“. Kommt ganz darauf an, was der Kunde will. Beides ist möglich.