Der Verkauf von Weihnachtssternen (Poinsettien) erlebt in der Vorweihnachtszeit wieder Hochsaison. Für viele Österreicher sind die dekorativen Zimmerpflanzen ein Symbol der festlichen Stimmung und ein fester Bestandteil der Weihnachtstradition. Kein Wunder, dass sie zu den beliebtesten Winterpflanzen zählen.

Wenig bekannt ist jedoch, dass die tropische Pflanze mit ihren intensiv gefärbten, sternförmig angeordneten Hochblättern ursprünglich aus dem Westen Mittelamerikas (Mexiko bis Süd-Guatemala) stammt. Weihnachtssterne haben nur eine kurze Lebensdauer und sind pflegeintensiv.

Weihnachtsstern: Warum Floristin von Kauf abrät Adrea Mühlwisch, Inhaberin der Flowercompany in Wien-Margareten, bestätige diese Problematik im Interview mit KURIER Freizeit: "Von tausend Weihnachtssternen, die im Supermarkt verkauft werden, schafft es – schätze ich mal – die Hälfte nicht mal über die erste Woche", so die Floristin. Alles andere als nachhaltig: Von 1.000 Weihnachtssternen gehen 999 in den ersten vier Wochen ein, so die Einschätzung der Expertin.

5 dekorative Alternativen zum Weihnachtsstern Doch auf weihnachtliche und dekorative Pflanzen muss man deshalb nicht verzichten. Diese fünf Alternativen bringen intensive Farben und prächtigen Blüten die Innenräume. Und das Beste: Sie bereiten wesentlich länger Freude. Einige davon lassen sich sogar nach der Saison ins Freie pflanzen.

Amaryllis Die Zwiebeln der Amaryllis entwickeln kräftige, elegante Blüten und eignen sich mit ihrer festlichen Optik perfekt als Tisch- oder Fensterbank-Dekoration zur Weihnachtszeit. Zudem sind sie vergleichsweise pflegeleicht und können bei richtiger Pflege mehrere Jahre blühen.

Alpenveilchen Alpenveilchen, auch als Zyklamen bekannt, bezaubern mit ihren farbenprächtigen Blüten in Weiß, zarten Rosatönen, Violett oder kräftigem Rot. Die winterharte Topfpflanze blüht oft genau zur kalten Jahreszeit und bringt farbenfrohe Akzente ins Zuhause.

Christrose Diese Winterpflanze blüht manchmal schon ab dem Spätherbst, meist jedoch genau zur Weihnachtszeit. Mit ihren zarten weißen Blüten verbreitet sie festliche Stimmung im Garten oder im Haus. Besonders nachhaltig: Nach der Blüte kann sie ins Freie gepflanzt werden und dort als Staude Jahr für Jahr wieder blühen.

Schneeheide Die Schnee- oder Winterheide ist eine besonders robuste Pflanze, die sich wunderbar als Garten-, Balkon- oder Terrassenpflanze eignet. Mit ihren leuchtenden Blüten und dem winterlich grünen Laub setzt sie in der kalten Jahreszeit farbenfrohe und dekorative Akzente in den Außenbereich.

Weihnachtskaktus Ebenfalls robust ist der Weihnachtskaktus, auch Schlumbergera genannt, der häufig passend zur Adventszeit seine leuchtenden Blüten in Pink-Rot oder etwa zartem Weiß-Violett entfaltet. Die pflegeleichte Zimmerpflanze kann mehrere Jahre alt werden und punktet daher auch in Sachen Nachhaltigkeit.