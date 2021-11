Ungewohnt: Naturfan Alicia Keys zeigt ihre Luxus-Villa

Eigentlich ist Sängerin Alicia Keys in den letzten Jahren dafür bekannt gewesen, auf Natürlichkeit und Nachhaltigkeit zu setzen. Als feministischen Akt verzichtete sie seit 2016 auf Make-up - auch am roten Teppich. Es habe sie gestört, dass ständig über die Äußerlichkeiten von Frauen gesprochen werde, so die Grammy-Gewinnerin. "Es war das stärkste, befreiende und schönste Gefühl, das ich je empfunden habe", erzählte sie.

Auch wenn man Keys nun wieder ab und zu mit Make-up sieht, plädiert sie generell auf Natürlichkeit. Was ihre Ernährung angeht, setzt sie auf Gemüse und verzichtet auf Fleisch und Zucker - auch wegen der Umwelt.

Gegenteil vom dezenten Landhaus

Von Zweifach-Mutter Keys hätte man daher wohl eher ein Landhaus oder ein Stadthaus in New York mit "laid back"-Flair als Hauptwohnsitz erwartet. Dem ist aber ganz und gar nicht so.

Wie sie nun erstmals in Architecural Digest zeigt, wohnt die gebürtige New Yorkerin mit Rapper und Ehemann Swizz Beatz in einer Mega-Villa in Kalifornien. Das spektakuläre Beton-Haus mit unzähligen riesigen Glasfassaden soll sogar Inspiration für die bekannte Protz-Villa im "Iron Man" Kinohit gewesen sein.

Das millionenschere Musikerpaar sammelt hier Kunst und lädt gerne zu Partys im Untergeschoß, in dem mehrere exklusive Sportwagen als Deko parken.