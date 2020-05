Terrassen-Trends: Warum Sofa & Bett jetzt im Garten stehen

„Willst du für eine Stunde glücklich sein, so betrinke dich. Willst du für drei Tage glücklich sein, so heirate. Willst du aber ein Leben lang glücklich sein, so schaffe dir einen Garten.“ Trotz dieser chinesischen Weisheit reicht für viele schon ein Balkon oder eine ruhige Terrasse zum kleinen oder auch großen Glück.

Dass die Sehnsucht nach Natur im gesamten Wohnbereich einen immer wichtigeren Stellenwert einnimmt, merken auch Möbelhersteller, die sich seit Kurzem verstärkt dem Outdoor-Bereich widmen. Das war vor allem auf der Möbelmesse in Köln Anfang des Jahres zu beobachten.

Namhafte Inneneinrichter und Designer wagten sich erstmals an die Kreation von Outdoor-Möbeln, es wird daher um einiges wohnlicher auf Terrassen und Balkonen.