Orange und Nadelbaum: Düfte für den Wohnraum

Duftkerzen, Räucherstäbchen und Co.

Der durchschnittliche Käufer greift auf handelsübliche Ware wie Duftkerzen, Räucherstäbchen, Potpourri, Raumsprays, ätherische Öle, Blumen und Raumduftstäbchen zurück, um seinem Heim einen angenehmen Geruch zu verleihen. Mit dem Ziel, dass wir uns Zuhause noch wohler fühlen. Aber auch das hat oft seinen Preis – zulasten der Gesundheit.

„ Duftstoffe können die Raumluft belasten und bei empfindlichen Personen Unwohlsein und Kopfschmerzen auslösen. Die Beratungsstelle „Die Umweltberatung“ empfiehlt daher regelmäßiges Lüften statt Sprühen und den sparsamen Umgang mit Duftstoffen“, erklärt Margit Lessny, Chemikerin von Die Umweltberatung.

Düfte als Allergieauslöser

Einem Bericht der Umweltberatung zu Folge sind Duftstoffe nach Nickel der zweithäufigste Auslöser für Allergien auf der Haut. Mindestens zwei Prozent der Österreicher reagieren auf Duftstoffe mit Juckreiz und Hautausschlägen. Es können aber auch dem Heuschnupfen ähnliche Symptome oder andere gesundheitliche Probleme auftreten.

Auch die Innenraumanalytikerin Claudia Schmöger hält nicht viel von der synthetischen Raumduft. Abgesehen von Überempfindlichkeits- oder gar allergischen Reaktionen kann eine permanente Beduftung das Gegenteil von Wohlbefinden auslösen.

„Düfte sind Reize ans Gehirn. Eine Dauerbeduftung in der Wohnung und oder am Körper bedeutet, dass das Gehirn ständig stimuliert wird und das verursacht Stress“, sagt Schmöger. Bei unangenehmen Gerüchen in der Wohnung sollte man zunächst die Quelle entfernen und ausreichend lüften. „Alles andere würde den üblen Geruch nur überdecken“, so die Innenraumanalytikerin.